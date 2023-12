Fernando Caeiro e Luís Fernandes

Fernando Caeiro tomou conta do negócio que o pai fundou no Cartaxo, a Novagráfica, onde trabalha há mais de três décadas. Luís Fernandes diz ter como missão ajudar as pessoas a ter mais qualidade de vida.

Fernando Caeiro tomou conta do negócio que o pai fundou no Cartaxo, a Novagráfica, onde trabalha há mais de três décadas. Os seus primeiros anos na empresa foram nos acabamentos, algo que considera ter sido fundamental para dar valor, conhecer a estrutura e o funcionamento da gráfica. Dar valor às pessoas e ao seu trabalho é uma das razões que o diferenciam como gestor e também por isso lhe dedicamos a Última Página de Honra. O tempo que tem livre dedica-o à família, o seu principal porto de abrigo. Sobre o Cartaxo, concelho onde fez parte do movimento associativo, diz que está completamente descaracterizado, tem pouca indústria e o comércio está acabado. Para Fernando Caeiro é um prazer enorme ver a solidez do negócio e satisfação dos clientes da Novagráfica.