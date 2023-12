Francisco Eustáquio e Joaquim Ramos

Francisco Eustáquio é presidente da Liga dos Amigos dos Hospital Distrital de Santarém. Entrega-se à causa com o sentido de missão de dar mais qualidade de vida a quem sofre diariamente. Um dos seus maiores lamentos é não existir camas suficientes para quem precisa de cuidados continuados. O antigo enfermeiro do Hospital de Santarém, onde esteve 36 anos, é um homem de emoções e não abdica do contacto com as pessoas, sobretudo com os doentes com quem diz sentir necessidade de criar laços, mesmo que depois sofra com o processo de luto. Francisco Eustáquio nasceu no Crato, foi enfermeiro na marinha mercante, mas foi no associativismo que encontrou a sua verdadeira paixão.