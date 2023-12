João Bento e Cristina Rodrigues

João Bento gere o Centro de Contabilidade e Serviços Bento e Elsa e é tesoureiro da ADIC. Para Cristina Rodrigues não há nada mais gratificante do que cuidar do outro.

João Bento gere o Centro de Contabilidade e Serviços Bento e Elsa e é tesoureiro da ADIC. Natural de Vila Franca de Xira, mas a viver em Samora Correia, afirma ser um romântico por natureza e acredita que se tratarmos os outros com amor somos todos mais felizes. O ex-presidente da Assembleia de Freguesia de Samora Correia, que nunca se considerou político, embora tenha desempenhado o cargo com a seriedade que o mesmo exige, diz que foram os pais que lhe ensinaram o significado da palavra humildade e a valorizar as pequenas conquistas, características essenciais para viver a vida com os pés bem assentes no chão e uma das várias razões para lhe atribuirmos a Última Página de Honra nesta edição de O MIRANTE.

Para Cristina Rodrigues não há nada mais gratificante do que cuidar do outro. A directora técnica da Estrutura Residencial para Idosos da Santa Casa da Misericórdia de Azambuja não gosta de começar o dia de trabalho sem cumprimentar os utentes, sendo também muito frequente juntar-se a eles em cânticos ou brincadeiras que fazem esquecer a diferença de idades e de estado de saúde. A ternura que sente pelos mais velhos é inversamente proporcional ao desgosto que tem de ver muitas famílias a deixarem os utentes entregues às instituições. Cristina Rodrigues, que gere uma equipa com mais de meia centena de funcionários, dedica-se ao outro 24 horas por dia e também por isso lhe dedicamos a Última Página de Honra.