Sílvia Marante e Carlos José

Sílvia Marante é uma das empresárias de maior sucesso da região ribatejana e gerente da empresa de materiais de construção e decoração Marante, em Tomar. Deu seguimento ao legado iniciado pelo pai há mais de meio século, mas tem-lhe dado um cunho pessoal muito característico e único. Na opinião de Sílvia Marante, as mulheres trazem mais sensibilidade e intuição à administração de uma empresa e a harmonia que tem com a irmã Margarida, que também gere a empresa, é uma das principais razões para os bons resultados. Dedicamos a Última Página de Honra a uma mulher empresária que tem conseguido alcançar os seus objectivos mantendo sempre uma postura de integridade e de proximidade com todos os colaboradores e clientes.

Carlos José chegou ao concelho de Benavente há pouco tempo, depois de arriscar e comprar a Farmácia Batista. O empresário, que trabalhou 40 anos numa das maiores empresas de construção do país e ajudou a fundar uma firma de consultoria que conta actualmente com 400 trabalhadores, tem aprendido a gostar de viver num ambiente mais rural e hoje não dispensa a facilidade com que toda a gente se cumprimenta e conhece. Lealdade, companheirismo e disponibilidade são alguns dos factores que não abdica nas suas missões empresariais e que também servem de modelo na gestão da Farmácia Batista, onde a preocupação está em prestar um serviço de qualidade aos clientes, colocando o ónus no aconselhamento e não apenas venda de medicamentos.