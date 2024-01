José Trincão Marques e Paula Grijó

José Trincão Marques está no terceiro mandato como presidente da Assembleia Municipal de Torres Novas tendo pautado sempre o exercício do cargo pela transparência e capacidade de diálogo. É conhecido por ser um homem discreto, bom comunicador e ter uma postura firme e determinada no exercício da profissão de advogado e na política. Prova disso é a afirmação convicta de que, na sua opinião, há um grave problema de dependência do exercício dos cargos políticos para a sobrevivência de algumas pessoas. Considera que a demora nos tribunais administrativos e fiscais são um dos cancros do sistema judicial. José Trincão Marques é um homem do associativismo, da defesa de causas e teve no seu pai a sua grande influência no exercício da advocacia.