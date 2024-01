Baltazar de Matos Caeiro e Fabião Coutinho

Baltazar de Matos Caeiro é um conceituado médico especialista em cirurgia vascular que actualmente trabalha no seu consultório particular e como angiologista e cirurgião do Hospital da CUF Descobertas, entre outros. Iniciou a sua carreira de escritor em 1969 e tem mais de duas dezenas de livros publicados. Curiosamente foi o primeiro senhorio de O MIRANTE quando há mais de 25 anos o jornal mudou a sua sede para Santarém. Desde essa altura que mantém com a administração do jornal uma relação de amizade, consolidada em 2019, quando editamos o seu último livro “ O Traidor”. Em breve sairá um novo livro. A Última Página de Honra é para o escritor, mas também para o médico que ama a sua profissão.