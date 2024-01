Mário Nunes e Nuno Crespo

Mário Nunes é proprietário da Chaves & Família, empresa sediada em Santarém. A energia e simpatia no atendimento aos seus clientes são as imagens de marca do jovem empresário, que não tem dúvidas em afirmar que o sucesso do seu negócio depende da capacidade de actualização numa área em permanente mudança. Já lá vai quase uma década desde que criou a empresa, que tem clientes de todo o país. O empresário sempre gostou de trabalhar, mesmo durante as férias escolares quando ajudava o pai na sua empresa de construção civil. Em criança sonhou ser bombeiro mas a paixão pela serralharia falou mais alto. Mário Nunes é Última Página de Honra de O MIRANTE.

Nuno Crespo é sócio-gerente da Iberbaterias, situada no Cartaxo, uma empresa familiar onde também trabalham o pai, a mãe e a esposa. Aprendeu tudo o que sabe do sector automóvel com o pai, que sempre lhe ensinou que o trabalho é uma das melhores ferramentas para a formação do carácter de uma pessoa. Nuno Crespo trabalhou sempre nas férias escolares, em vários ofícios, experiências que considera terem sido fundamentais para hoje saber gerir uma empresa de sucesso. Fundada há mais de duas décadas a Iberbaterias tem uma carteira de clientes que chega a Angola. Nuno Crespo defende que o futuro passa pelos carros eléctricos mas que ainda é necessário limar algumas arestas.