Sónia Gonçalves e António de Sousa

Sónia Gonçalves é médica de Medicina Interna na CUF Santarém desde 2017 e um dos rostos mais simpáticos da instituição. A proximidade com os utentes e a postura positiva perante os desafios são duas das suas características mais valorizadas. Como internista tem muitas solicitações, mas recusa dizer que está sobrecarregada afirmando que a mensagem que os clínicos devem passar aos utentes é que devem ir ao hospital. A especialista, ligada à área da diabetes e obesidade, não tem dúvidas de que o hospital é um lugar seguro. Sónia Gonçalves, que viveu em Tomar vários anos, sempre quis ser médica e é a primeira da família. Era excelente aluna, muito organizada e com tempo para tudo, até para a prática de voleibol, modalidade onde chegou a ser federada.

António de Sousa é presidente da maior empresa agro-pecuária do país em área e prestígio, com uma história de quase dois séculos, a Companhia das Lezírias, que abrange os concelhos de Benavente, Vila Franca de Xira, Salvaterra de Magos e Alter do Chão. A Companhia das Lezírias é dos casos raros de empresas do Estado que dão lucro, muito por culpa do modelo de gestão implementado por António Sousa, assente na organização, eficiência e estratégia bem definida. Professor universitário doutorado em Gestão Estratégica, António Sousa faz todos os dias o caminho entre casa, em Évora, e Samora Correia, onde trabalha. É contra a privatização da companhia e considera-se um gestor desprendido dos lugares que procura fazer o melhor.