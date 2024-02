Leila Brandão e Francisco Nunes

Quem conhece Leila Brandão sabe que a paixão que tem pelo seu trabalho é uma das suas grandes motivações e que a sua principal missão é melhorar a auto-estima das pessoas. Francisco Nunes fundou a Framelro no final da década de 80 do século passado cujo nome presta homenagem ao seu avô paterno, que deu início à vida empresarial da família.

Quem conhece Leila Brandão sabe que a paixão que tem pelo seu trabalho é uma das suas grandes motivações e que a sua principal missão é melhorar a auto-estima das pessoas. Decidiu que queria ser dentista com apenas 16 anos e há mais de duas décadas abriu uma clínica em Tomar, a Boca a Boca, que recentemente ampliou o espaço e foi distinguida como uma das melhores PME de Portugal. Leila Brandão afirma com orgulho que a proximidade com os clientes é uma das principais características da equipa que lidera, composta por 17 profissionais, alguns com mais de 30 anos de experiência. Para a médica também faz parte do dia-a-dia fazer o trabalho de psicóloga, algo que lhe dá ainda mais orgulho e vontade de continuar a participar activamente na vida dos seus pacientes.