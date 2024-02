Filipa Almeida e Vera Fernandes

Filipa Almeida assumiu recentemente um novo desafio na sua vida ao aceitar o cargo de directora de comunicação da Uber em Portugal. Comunicadora nata, tem no sorriso e boa disposição duas das suas melhores características, para além da disponibilidade, flexibilidade e empatia que cria nas suas relações de trabalho e pessoais. A entrada no mercado de trabalho foi pela porta grande ao integrar, com apenas 22 anos, a direcção de comunicação e sustentabilidade do Hospital CUF Porto e Instituto CUF Porto, cidade onde residiu quase toda a vida. Mais tarde trabalhou alguns anos como assessora de comunicação do Hospital Vila Franca de Xira, onde foi um dos rostos mais acarinhados pelos parceiros e colaboradores da unidade. Filipa Almeida nunca teve medo de sair da zona de conforto para alcançar os seus objectivos e, também por isso, lhe dedicamos a Última Página de Honra.