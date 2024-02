Carla Gil e José Pereirinha

Carla Gil é directora coordenadora da Fundação CEBI, em Alverca do Ribatejo. Discreta na postura, mas muito profissional e afectuosa no trato Carla Gil não esconde a paixão que tem por trabalhar no sector da solidariedade social pela importância que as instituições têm na qualidade de vida dos seus utentes. A exigência e o rigor são duas das suas características principais, para além da ética, da disponibilidade e do humanismo, factores indispensáveis no seu ponto de vista para motivar equipas de trabalho. Para Carla Gil é um orgulho e uma honra servir uma fundação que apoia diariamente mais de três mil famílias e que tem uma equipa de mais de 400 pessoas a fazer a diferença na vida dos mais vulneráveis.

A energia de José Pereirinha é contagiante, assim como o seu profissionalismo e rigor no trabalho. Chef e professor na Escola Profissional do Vale do Tejo, em Santarém, não há nenhum jovem aluno que fique indiferente à sua maneira de ser e às aprendizagens que transmite. Mantém uma relação de proximidade com a comunidade escolar e tem como objectivo principal ajudar a formar melhores seres humanos para entrarem no mercado de trabalho. Descobriu a paixão pela cozinha e pastelaria e, mesmo depois de muitos anos de experiência, continua a achar que quem diz que sabe tudo está condenado ao fracasso. A família tem um papel fundamental no seu trajecto. Para José Pereirinha os seus pais são os grandes heróis da vida real e as suas filhas o seu grande amor.