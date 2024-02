Miguel Castanho e António Ramalho

O MIRANTE organiza esta quinta-feira, dia 29, mais uma cerimónia de entrega do prémio Personalidades do Ano que é motivo de orgulho para toda a equipa do jornal que a cada ano que passa sente que a iniciativa marca o calendário dos eventos da região. Esta semana recordamos duas grandes figuras da nossa comunidade que, embora em áreas diferentes, são pessoas com influência que ajudam a fortalecer a importância da região à frente de instituições e empresas de relevo nacional. Miguel Castanho foi Personalidade do Ano em 2020. Um cientista com uma longa carreira, com provas dadas na área da investigação, várias vezes premiado e reconhecido pelos seus pares; "um produto de Santarém", que embora viva em Lisboa mantém "um carinho muito especial" pela sua terra e é nesta altura investigador principal do Instituto de Medicina Molecular mas soma prestígio, nomeadamente pelo seu trabalho no estudo sobre doenças neurodegenerativas e prémios conquistados a nível europeu na área da bioquímica. No dia da entrega do prémio referiu no seu discurso de agradecimento um trabalho editorial de O MIRANTE que noticiou a vacinação contra a Covid de uma senhora centenária natural de Mação. António Ramalho é um gestor com provas dadas que foi Personalidade do Ano Nacional em 2018 quando ainda era CEO do Novo Banco, cargo que exerceu durante oito anos. Apesar de ser um gestor com muitas experiências em várias empresas António Ramalho assumiu na altura em que recebeu o prémio que tem a banca no sangue, por influência do seu pai, que foi o director número um do Banco de Fomento Nacional. Foi na banca que começou o seu percurso profissional aos 30 anos tendo sido um dos gestores mais novos do sector. Desempenhou funções bancárias no Pinto & Sotto Mayor, Santander, BCP e Unicre. Já depois de receber o prémio, e nas suas visitas de trabalho à região, visitou algumas vezes a redacção de O MIRANTE para cumprimentar e dar conta do seu interesse pelo nosso trabalho e conversar sobre o que pensa da região e do posicionamento dos seus líderes ou, melhor dizendo, da falta que fazem os líderes regionais.