Última Página de Honra

Albertina Pedroso foi prémio Personalidade do Ano para os jornalistas de O MIRANTE. Natural de Alverca, a residir em Vila Franca de Xira, Albertina Pedroso tem um percurso profissional de grande relevo; no final de 2023 foi eleita presidente do Tribunal da Relação de Évora, cargo que exerce desde 18 de Dezembro, data da sua tomada de posse. Foi de lá que vieram a Santarém, para assistir à cerimónia da entrega do prémio, vários colegas de ofício e de trabalho. Curiosamente, no espaço do Convento de S. Francisco, onde couberam cerca de 400 convidados, estes foram os primeiros a chegar e os últimos a partir depois das conversas cruzadas, que sempre vêm a propósito, quando se reúnem amigos e conhecidos, e se dá a arte do reencontro, ou da descoberta de que há sempre um amigo, um conterrâneo ou familiar comum; ou simplesmente histórias de vida que provam que o mundo é uma ervilha.