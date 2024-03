Maria Potes Barbas e Delphine Gerardo

Maria Potes Barbas nunca diz que não a um desafio. A professora coordenadora principal no Instituto Politécnico de Santarém é uma mulher enérgica que consegue contagiar os outros e motivá-los a serem melhores apenas com a sua maneira de ser e estar. A professora, que começou a dar aulas a alunos do secundário em Salvaterra de Magos, considera insuportável a carga burocrática na docência e garante que o ensino superior só evolui com investigação. Maria Potes Barbas está à frente da Unidade de Investigação e transformou o conceito do Escape Room numa forma de ajudar alunos com dificuldades intelectuais a capacitarem-se para a empregabilidade. Também é o rosto do curso de Literacia Digital para o Mercado de Trabalho do IPSantarém.