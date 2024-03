Rogério Dias e Pedro Patrício

Rogério Dias é presidente da VCS - Verspieren Corretores de Seguros, uma empresa que é líder na área dos seguros e que até há pouco tempo era parceira na região de uma associação onde a empresa de O MIRANTE concentrava todos os seus seguros. Como a parceria entre empresas e associação ficou pelo caminho, decidimos ficar com a VCS, que manteve o nosso gestor de conta principal e ainda nos deu a possibilidade de podermos ficar próximos do presidente da empresa. Esta foto foi tirada no Convento de São Francisco na entrega dos prémios Personalidades do Ano. Esta Última Página de Honra que lhe é dedicada é para lembrar que os jornais fazem serviço público mas não vivem do dinheiro público, vivem da publicidade e das parcerias com empresas e associações que sabem honrar compromissos.

Pedro Patrício é administrador do Hospital da Luz e uma figura do concelho de Santarém ligado à União Desportiva de Santarém cuja direcção preside desde 2023. O último encontro de O MIRANTE com Pedro Patrício não foi no Hospital da Luz nem nas bancadas do campo de futebol da União de Santarém, mas no Convento de São Francisco onde assistiu à cerimónia da entrega dos Prémios Personalidades do Ano e onde também ajudou à festa. Pedro Patrício é um gestor com provas dadas e um dirigente associativo que já prometeu levar a União de Santarém a um escalão competitivo que faz falta ao desporto-rei em Santarém. A Última Página de Honra é para lhe desejar boa sorte quando começarem as obras do novo Hospital da Luz em Santarém.