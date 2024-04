Luís Fidalgo e Ana Vicente

Luís Fidalgo é um dos muitos pequenos empresários agrícolas da região ribatejana que vive da produção de cerca de três dezenas de hectares da melhor terra de cultivo do país. Apesar de todas as dificuldades, O MIRANTE encontra nos organismos públicos pessoas que fazem a diferença como é o caso de Ana Vicente, um quadro do IEFP de Santarém.

Luís Fidalgo é um dos muitos pequenos empresários agrícolas da região ribatejana que vive da produção de cerca de três dezenas de hectares da melhor terra de cultivo do país. O empresário agrícola de Vale de Cavalos, concelho da Chamusca, é um exemplo de como se pode viver da agricultura quando se trabalha muito e se sabe aliar o trabalho à organização do negócio. Luís Fidalgo vende grande parte da sua produção para as grandes superfícies, o que o obriga a seguir um sistema de produção de qualidade baseado em boas práticas agrícolas e de gestão racional dos recursos naturais. A empresa também já exporta para o mercado internacional. Luís Fidalgo merece a última página de honra de O MIRANTE por ser um exemplo como produtor e como cidadão empenhado em valorizar a riqueza do território onde vive e trabalha.

A verdadeira reforma administrativa do país está por fazer desde o 25 de Abril e muitos dos organismos públicos vivem ao Deus dará sem chefias e serviços à altura daquilo que são os direitos dos cidadãos e as exigências de um país evoluído. Apesar de todas as dificuldades, O MIRANTE encontra nos organismos públicos pessoas que fazem a diferença como é o caso de Ana Vicente, um quadro do IEFP de Santarém com mais de 30 anos de serviço que é um exemplo na forma como desempenha a sua função. Ana Vicente é última página de honra por representar aquilo que deviam ser todos os servidores do Estado no exercício das suas funções: está sempre disponível para prestar informações e não classifica os cidadãos e as empresas pela cor partidária nem quer saber de cor e raça. A reforma administrativa é urgente para premiar os melhores que servem o Estado e os cidadãos.