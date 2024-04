Luíz de Carvalho e Eduardo Gageiro

Luíz de Carvalho é fotojornalista desde 1978 e uma boa parte da sua vida profissional foi ao serviço do jornal Expresso onde assinou grandes fotos de reportagem pelo país e por quase todo o mundo. Nesta altura a sua cara não é estranha à grande maioria dos leitores porque Luíz de Carvalho realiza e dirige o programa Fotobox, na RTP 2, onde fala daquilo que mais sabe com convidados sempre muitos especiais. Luíz de Carvalho já realizou uma acção de formação na redacção de O MIRANTE, mas desde há muitos mais anos que o seu trabalho é motivo de inspiração para muitos dos jornalistas da nossa redacção. Também em nome deles dedicamos-lhe esta última página de honra.

Eduardo Gageiro é o fotojornalista mais conhecido em Portugal e um dos melhores de sempre. Eduardo Gageiro já ilustrou com os seus melhores trabalhos uma edição de aniversário de O MIRANTE e várias vezes o entrevistamos para o ouvirmos jurar o amor ao fotojornalismo. Fez-se fotógrafo quando sentiu necessidade de mostrar ao mundo velhos operários da fábrica de loiça de Sacavém, a sua terra natal, quando pediam esmola à porta da empresa. As suas melhores fotografias são a preto e branco, mas para Eduardo Gageiro a grande questão da arte de fotografar está no prazer e no gosto de fotografar pessoas com dignidade. Uma das fotos mais conhecidas de Eduardo Gageiro é o último beijo da governanta de Salazar, quando se despediu dele na urna, e que só a sua objectiva conseguiu apanhar.