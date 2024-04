Arnaldo Saraiva, Francisco Topa, André Seffrin, Fátima Marinho e Vânia Chaves

Fátima Marinho e Vânia Chaves são duas professoras universitárias reformadas mas ainda no activo. No dia 10 de Abril foram conferencistas na homenagem à escritora Ana Miranda, autora de “Musa Praguejadora - A Vida de Gregório de Matos”, que acaba de ser editado em Portugal pela Rosmaninho Editora de Arte. As suas comunicações versaram toda a Obra de Ana Miranda, nomeadamente os seus romances mais conhecidos e divulgados como “Boca do Inferno”, “Dias & Dias”, “O Retrato do Rei”, “Desmundo” e “A Última Quimera”, entre outros. Francisco Topa, coordenador do CITCEM da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, e Arnaldo Saraiva, um dos mais prestigiados críticos literários e o mais atento e conhecedor da realidade da literatura brasileira, foram outros dois participantes activos na homenagem à escritora cearense. André Seffrin apresentou a sua comunicação num livrinho com 12 páginas que foi distribuído por toda a plateia. André Seffrin é um crítico literário já representado na Rosmaninho, com o livro “O Demônio da Inquietude”. O seu texto poderá vir a fazer parte de uma reedição, ou reimpressão, de Musa Praguejadora se a obra tiver, como se espera, leitores interessados e apaixonados em Portugal. Nestas fotos de última página de honra falta Alexei Bueno, outro dos ilustres palestrantes desta homenagem que começou no Porto e acabou em Santarém e que teve em Francisco Topa um dos seus principais dinamizadores.