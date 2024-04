O dia 25 de Abril ainda é uma festa apesar da revolução comemorar meio século. Salgueiro Maia morreu em 1992 mas parece que foi ontem. A estátua que a cidade de Santarém lhe ofereceu é um espaço de culto para muita gente que respeita o militar como um símbolo do país livre e democrático que herdamos. Não há democracias perfeitas, mas isso não deve ser razão para perdermos a esperança nos homens. Salgueiro Maia viveu uma das situações mais injustas assinada por políticos que agora lhe rendem homenagens. Nem por isso foi azedo, ou maldisse a sua vida, ou se multiplicou em entrevistas para se queixar das injustiças. Salgueiro Maia é um herói que nos liga à terra; o seu exemplo de abnegação serve também para não esquecermos que não levamos nada deste mundo se não levarmos a honra e a dignidade de termos vivido de consciência tranquila. Estas fotos são do arquivo de O MIRANTE. A primeira relembra uma manifestação nacional a 15 Setembro de 2012 contra a austeridade e a segunda é de 2017 e resulta de uma visita ao monumento dos alunos do 4ºano do Centro Escolar do Sacapeito de Santarém.