Abel Lucas e Paulo Vicente

Paulo Vicente é electricista e gere uma empresa da qual é o principal operário. O jornalista que escreve este texto é testemunha disso porque Paulo Vicente é o electricista lá de casa que está quase sempre do outro lado do telefone para atender emergências. O ofício de Paulo Vicente está em extinção, como o de Abel Lucas, mas só aparentemente. Os robôs nunca poderão substituir as mãos de um bom merceneiro e muito menos as capacidades de um electricista. Paulo Vicente alia a sua actividade profissional à actividade musical de concertinista e dirigente do Grupo de Danças e Cantares da Chamusca e do Ribatejo, um dos que ainda resiste à falta de associações culturais e recreativas naquele concelho. Pela sua actividade como agente cultural O MIRANTE dedica-lhe a última página de Honra e espera vê-lo a actuar com o seu grupo nas festas da terra que prestam homenagem à Ascensão.