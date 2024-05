Eduardo Russo Gomes e Joaquim Capela

Eduardo Russo Gomes soube fazer das adversidades uma motivação para se tornar um empresário de sucesso. Engenheiro civil, é sócio-gerente das empresas Lusiprojecto/Certicasa, duas marcas que trabalham na área da engenharia, certificação energética, mediação imobiliária, alojamento, entre outras. Filho de uma professora, falecida aos 46 anos, ajudou a criar o irmão, o ex-vereador na Câmara de Santarém, Diogo Gomes. Sempre foi um homem de família e, por isso, era com sentido de missão que ajudava o pai no talho que tinha no mercado de Santarém. O empresário, que afirma estar sempre disponível para servir o interesse público, diz que quanto mais cumpridoras forem as empresas maior capacidade terão para influenciar quem decide na tomada de decisão.