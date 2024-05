Daniel Bragança e João Céu e Silva

O Sporting voltou a ganhar o campeonato nacional e entre os seus jogadores campeões está um almeirinense de eleição chamado Daniel Bragança. Depois de na época passada ter ficado a tratar uma lesão grave, Bragança voltou este ano e foi uma das peças principais na equipa de Rúben Amorim que se afirmou como um dos melhores treinadores portugueses de sempre. Daniel Bragança fez a diferença na equipa, principalmente nos últimos jogos, e é certamente um dos jogadores com que a direcção conta para as próximas épocas. Com 25 anos, Daniel Bragança tem muito caminho para andar, e pelo génio que mostra em campo será certamente o almeirinense e o ribatejano mais famoso dos próximos anos. O MIRANTE abre uma excepção nas suas páginas para falar de futebol em detrimento das actividades amadoras porque Daniel Bragança merece o elogio nesta Última Página de Honra.

João Céu e Silva, 65 anos, natural de Alpiarça, é um dos mais prestigiados e reconhecidos jornalistas e escritores portugueses. A publicação recente do livro “O General que antecipou a Revolução: António de Spínola e o 25 de Abril” é mais um marco na sua Obra literária que conta com várias e importantes biografias e romances. João Céu e Silva foi em busca de depoimentos inéditos daqueles que participaram na revolução e escreveu o livro onde explora os momentos mais importantes do golpe militar. Uma análise sobre o papel de António de Spínola nos eventos que transformaram a História de Portugal, marcando a transição do regime autoritário para a democracia. Uma Última Página de Honra que estará definitivamente escrita quando voltarmos a escrever sobre o livro de um dos mais ilustres colegas de profissão.