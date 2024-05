Nuno Pereira e António Tavares

Nuno Pereira é um empresário de sucesso porque soube aproveitar todas as oportunidades que teve na vida, mesmo quando as coisas não pareciam seguir o rumo desejado. António Tavares é técnico superior de telecomunicações e dono da Datatrade.

Nuno Pereira é um empresário de sucesso porque soube aproveitar todas as oportunidades que teve na vida, mesmo quando as coisas não pareciam seguir o rumo desejado. O proprietário da Ribamaster, em Santarém, começou a trabalhar aos 14 anos no mesmo edifício onde hoje possui a empresa, que tem ao dispor todo o serviço necessário para um automóvel ou mota. Pelo meio trabalhou em várias oficinas da região ribatejana, experiência que lhe deu a tarimba necessária para gerir um negócio e ajudou a formar o seu carácter. Nuno Pereira não contabiliza o tempo de trabalho diário, mas deverá rondar as 12 horas. Diz que a proximidade que tem com os clientes e a sua satisfação são as melhores recompensas por todo o esforço que implica ter um negócio próprio.