Hélder Eugénio e Carlos Alberto Monteiro

Hélder Eugénio é proprietário da Funerária Virgílio Borges Eugénio, na Carregueira, e uma figura da terra. Gosta de conviver com as pessoas e são muito poucos os dias em que não tem um sorriso no rosto ou uma palavra amiga para dar. Começou a trabalhar com 15 anos na drogaria que agora é sua. Também deu continuidade à agência funerária que a família possuía. A sua esposa é quem o ajuda nos negócios que, embora lhe roubem muito tempo e exijam dedicação, ainda permitem tirar um dia ou outro para ir até Alcongosta, no concelho do Fundão. Hélder Eugénio gosta de lidar com as pessoas e ouvir as suas histórias e desabafos, e diz que tem clientes que é como se fossem da sua família.