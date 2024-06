Elisabete Pereira e António José Inácio Elisabete Pereira e António José Inácio partilhe no Facebook Elisabete Pereira é uma das pessoas mais importantes e carismáticas do movimento associativo de Abrantes. António José Inácio nasceu há 76 anos no Lugar do Mato, em Alenquer.

Elisabete Pereira é uma das pessoas mais importantes e carismáticas do movimento associativo de Abrantes. A presidente do Orfeão de Abrantes diz que a sua paixão por cantar é imensa, mas que não é tão grande como a que sente ao contribuir para a causa pública e para o desenvolvimento cultural do concelho. É presidente da associação há quase 20 anos e afirma que o voluntarismo e o gosto pela cultura fazem com que o projecto seja um sucesso. Elisabete Pereira viveu em Lisboa até se mudar para Abrantes, há mais de 30 anos, quando foi convidada para ser guia na Central Termoeléctrica do Pego. Hoje é o principal rosto de uma associação que tem cerca de 30 coralistas e mais dois grupos, o Cant’Abrantes e o Grupo de Cavaquinhos, para além da Escola de Música.