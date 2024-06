Henrique Prudêncio e Manuel Rodrigues Fernandes

Henrique Prudêncio é director financeiro na empresa Borrego Leonor & Irmão SA, de Almeirim, mas é sobretudo em Santarém que passa boa parte do seu tempo livre. Manuel Rodrigues Fernandes é um dos rostos mais conhecidos em Alhandra e é considerado, sem grandes dúvidas, um dos melhores pasteleiros do concelho.

Henrique Prudêncio é director financeiro na empresa Borrego Leonor & Irmão SA, de Almeirim, mas é sobretudo em Santarém que passa boa parte do seu tempo livre, considerando-se um homem da comunidade, que gosta de pessoas e de tirar o melhor partido delas. Afável e de boas maneiras, Henrique Prudêncio está ligado ao movimento associativo, sobretudo ao rugby. É uma pessoa interessada nos problemas do concelho e nunca se coíbe de dizer o que pensa. Diz que a política é uma actividade nobre, mas que faz falta a alguns políticos valores e princípios, assim como trabalho em prol do bem comum. Dedicamos a Última Página de Honra a um homem simples que tem como maior ambição ganhar tempo para estar em família, com amigos, para viajar, ler livros e fazer desporto.