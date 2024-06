Carlos Batista e José Barroca

Carlos Batista é um dos empresários de construção civil mais respeitados da região ribatejana que subiu a pulso na vida dedicando-se de corpo e alma ao trabalho. O proprietário da Tecnorém, uma das maiores empresas do país, que emprega mais de duas centenas de pessoas, é um homem ambicioso, solidário e que gosta de partilhar a sua experiência, de vida e profissional, para incentivar os outros a tornarem-se melhores pessoas e a darem melhores contributos para deixar o mundo melhor. Depois de dezenas de cursos e formações, Carlos Batista, que está perto de completar 70 anos, mantém a fome de aprender que caracteriza as pessoas que se diferenciam e que deixam sempre uma marca por onde passam.

José Barroca é uma das figuras do concelho de Benavente mais acarinhadas pela população, sobretudo pelos amantes da festa brava. O presidente da Comissão da Picaria de Benavente, um elemento essencial na realização da Festa da Amizade – Sardinha Assada, que este ano se realiza de 27 a 29 de Junho, continua igual a si próprio, com uma irreverência e agilidade, física e mental, fora do comum. Habituado a animar a malta, o homem que conhece toda a gente e que por todos é conhecido nunca se quis meter na política, mas também nunca se privou de apontar o que está mal feito. Barroca, como é conhecido na região, gosta do campo e de conviver com os homens do campo, aqueles que “são mais puros e genuínos”.