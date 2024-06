António Saraiva e Rita Palhavã Alfacinha

António Saraiva é director adjunto da empresa Motivo JCB e um ribatejano que cumpre todas as tradições e conhece quase toda a gente da região. Rita Palhavã Alfacinha é alentejana. Trabalha em Lisboa e vive há alguns anos na Quinta da Granja, no concelho de Vila Franca de Xira.

António Saraiva é director adjunto da empresa Motivo JCB e um ribatejano que cumpre todas as tradições e conhece quase toda a gente da região. E para ser conhecido por muita gente também não precisamos de usar muitas palavras. António Saraiva é aficionado, caçador, viajante, gosta de toiros e cavalos e não perde uma festa do Colete Encarnado desde que se conhece. É durante as festas que veste o traje de cavaleiro amador e monta um dos seus cavalos para desfilar pelas ruas e correr as tertúlias da cidade. António Saraiva é o exemplo do amigo que tanto serve para elogiar como para criticar, de palavra fácil mas nunca sem usar palavras a mais. O MIRANTE dá-lhe a última página de honra para homenagear na sua pessoa todos os que se vestem a rigor durante as festas tradicionais em Vila Franca de Xira.