Olinda Sequeira e Susana Colaço

Susana Colaço foi uma das directoras que mais trabalho deixou feito na Escola Superior de Educação de Santarém. A professora, que se apaixonou pelo ensino na primeira aula que deu, é conhecida pela empatia que consegue gerar com alunos e com o corpo docente, tendo sempre como principal missão poder transformar a vida dos jovens com quem trabalha. No entanto, e como o saber não ocupa lugar, Susana Colaço adoptou sempre uma postura em que o professor ensina mas também aprende com o aluno, sendo essa, segundo a própria, a magia do ensino. Para Susana Colaço, o futuro da sociedade depende muito se o trabalho do professor é ou não bem feito, sendo que, para isso acontecer, é importante que o papel do docente seja mais valorizado.