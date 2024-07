César Costa e Alexandre Gaudêncio

César Costa é um samorense de gema que desde criança gostava de brincar aos restaurantes com a irmã. Hoje é um patrão apaixonado pelo seu trabalho que não consegue ficar parado. Dono do restaurante Chico do Porto, em Samora Correia, é uma pessoa que valoriza o contacto com o cliente, a higiene do espaço e a frescura dos alimentos. Começou por ser ajudante de copa no Chico do Porto aos 14 anos e o gosto pela profissão e pela casa foram o motor para se aventurar na gerência do restaurante. É uma pessoa afável e motivada pelo perfeccionismo, não abdicando de ser ele próprio a fazer as tarefas mais importantes da gestão da casa. Conhecer pessoas novas à mesa do Chico do Porto é uma das maiores satisfações que tira do seu trabalho.