Mário Aníbal e Francisca Laia

Mário Aníbal é treinador de atletismo na federação portuguesa da modalidade, e quem o acompanha nas redes sociais, e conhece de outros tempos o seu percurso como atleta, só pode tecer-lhe elogios. A foto desta última página de honra que lhe dedicamos foi roubada da sua página pessoal, e tem créditos atribuídos, e marca mais uma etapa na vida de Mário Aníbal como treinador de atletismo. Longe vão os tempos em que despontou na Chamusca para o atletismo até chegar, ao serviço do Benfica, a ganhar durante sete vezes seguidas o Decatlo Nacional batendo o recorde nacional durante dez vezes, para além de outros feitos como ter sido, em 1996, Campeão Ibero Americano, 12º classificado nos Jogos Olímpicos de Sydney e 5º no Campeonato da Europa de Pista Coberta de Gent. Uma figura do desporto português numa modalidade que bem merecia mais apoios e mais divulgação.