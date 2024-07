Nuno Dias e Francisco Santos Prado

Nuno Dias é um nome reconhecido no concelho de Vila Franca de Xira e da região e um dos rostos da Auto Bigodes, empresa do concelho de VFX que é uma referência na área dos reboques e serviço de táxis. É um homem que adora o que faz e vive permanentemente com a empresa no pensamento, confessando-se viciado em trabalho. Pessoa simples, sempre disse que o seu patrão é o pai, António Mota Dias, que deu o nome à empresa, nunca se vendo acima dos que o rodeiam. Nuno Dias gosta de meter as mãos na massa e dar o exemplo, chegando a trabalhar 16 a 18 horas por dia na empresa no Forte da Casa. A honestidade e a frontalidade são as pedras basilares do seu negócio. A família é o seu grande amparo em todos os momentos e é a pensar nela que procura dar o seu melhor todos os dias e ser uma inspiração para todos os que o rodeiam.