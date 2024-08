Luís Borrego e José Carreira Luís Borrego e José Carreira partilhe no Facebook Luís Borrego é um homem apaixonado pela vida. O proprietário da Topomagos, empresa que fundou em 1990 em Marinhais, gosta do que faz e não pensa em reformar-se. A gestão do Agrupamento de Escolas de Almeirim tem um rosto desde 2006. José Carreira é um homem do ensino com uma carreira de quatro décadas a dar aulas.

Luís Borrego é um homem apaixonado pela vida. O proprietário da Topomagos, empresa que fundou em 1990 em Marinhais, gosta do que faz e não pensa em reformar-se. Com mais de sete décadas de vida, o empresário continua com a energia de sempre e com cada vez mais motivação para fazer a diferença no seu sector. Cantar e dançar são os seus passatempos favoritos e uma grande ajuda para encarar o dia-a-dia com um sorriso e manter-se activo, o segredo, afirma, para ter uma saúde de ferro. Luís Borrego tem clientes de todo o país e garante que vai continuar a trabalhar porque não se imagina em casa sem nada para fazer. A esposa, com quem está casado há meio século, é a sua grande companheira de aventuras.