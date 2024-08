Francisco Ferrari, António João Francisco e António Barreira

Francisco Ferrari é o administrador da Metometal, uma empresa sediada em Tomar com quase meio século de experiência em tratamento anti-corrosivo de superfícies metálicas. O sucesso da empresa a muito se deve à capacidade do seu responsável em inovar e realizar investimentos para continuar a ser uma referência no sector. Francisco Ferrari, que é o rosto principal da empresa desde 1989, continua a trabalhar para que o projecto mantenha uma excelente capacidade de resposta às solicitações e os melhores equipamentos para garantir a qualidade do trabalho. A Metometal tem conquistado vários prémios e distinções ao longo dos anos, mas a motivação para continuar a executar um serviço de proximidade e excelência mantém-se intacta.