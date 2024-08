Maria Castelo Morais e Isabel Silva

Maria Castelo Morais é arquitecta na Câmara de Coruche, faz voluntariado e é uma das pessoas mais respeitadas na comunidade. Tem uma energia contagiante e fervilha de ideias. Além do seu trabalho também cuida da família e faz voluntariado nas paróquias do concelho e no Mosteiro do Couço. É uma mulher que acredita que é possível melhorar o mundo se cada um der um pouco de si e tenha capacidade de analisar o que o rodeia. Tem quatro filhos e no âmbito do seu trabalho de voluntariado um dos locais que visita com regularidade é o Mosteiro de Nossa Senhora do Rosário, no Couço, onde contacta com as monjas que ali vivem em clausura. Maria Castelo Morais ficou tão encantada com o silêncio do local que nunca mais deixou de o visitar. O que mais detesta no mundo é a mentira e as injustiças.