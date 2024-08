Cristóvão Agostinho Oliveira e Joaquim Pinheiro

Cristóvão Agostinho Oliveira trabalha na área da contabilidade desde os 23 anos, mas a sua grande paixão sempre foi o teatro. Sentiu o apelo do palco durante a passagem pelo Teatro Ensaio da Glória (TEGA), quis ser encenador, mas foi é a trabalhar com os números e papeis que ganha a vida. É Técnico Oficial de Contas (TOC) e possui escritório na Glória do Ribatejo, concelho de Salvaterra de Magos. Apesar da vida atarefada, Cristóvão Agostinho sempre foi um homem do associativismo e da comunicação. Colaborou em várias rádios locais, sempre de forma voluntária, onde fazia o acompanhamento desportivo ao fim-de-semana. Outro dos seus passatempos favoritos para de abstrair dos números é a caminhada ao final do dia.

Um dos rostos mais conhecidos do concelho de Almeirim chama-se Joaquim Pinheiro. O empresário, que durante mais de duas décadas foi a cara do restaurante “O Pinheiro”, junto à Praça de Toiros de Almeirim, continua a ir ao seu antigo local de trabalho, mas agora para almoçar com os amigos. Joaquim Pinheiro montou há mais de três décadas um negócio de restauração que é uma referência na região e que todos as semanas serve milhares de almoços. Entregou-o à filha e ao genro que continuam a geri-lo com o rigor e proximidade de sempre. As típicas sopas da pedra e de peixe e as cabeças de peixe cozidas e grelhadas continuam a ser os pratos mais servidos no restaurante que tem uma equipa formada por cerca de três dezenas de profissionais.