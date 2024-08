António Pedro de Nobre Carmona Rodrigues e Joaquim Cabaço

Joaquim Cabaço é um conhecido empresário que vive na região ribatejana, no concelho de Benavente, embora seja um lisboeta dos quatro costados. Benfiquista de gema, como dantes se dizia dos adeptos que vestem a camisola do seu clube nas vitórias e nas derrotas, é conhecido da equipa de O MIRANTE por ser amigo de alguns leões que vestem a camisola do jornal e a do Sporting. Joaquim Cabaço é presidente do conselho de administração executivo da Trivalor SGPS, uma holding de capital 100% nacional, fundada em 1989, que detém mais de 10 empresas a operar em quatro áreas de negócio e mais de uma dezena de actividades. Quem o conhece como nós pode confirmar que é uma excelente pessoa com grande capacidade de decisão.