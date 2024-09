Última Página de Honra

O MIRANTE recebeu a visita do ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte, que tem a tutela da Comunicação Social, em véspera do seu Governo anunciar apoios para o sector.

O MIRANTE recebeu a visita do ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte, que tem a tutela da Comunicação Social, em véspera do seu Governo anunciar apoios para o sector. A visita tinha uma duração prevista de uma hora, mas estendeu-se por mais de duas horas, e mesmo assim ficou muita conversa a meio. Pedro Duarte saiu de Santarém com todos os assuntos em dia relativamente aos maiores problemas que não afectam só a Comunicação Social regional como os jornais no seu todo. Já lá vai o tempo em que os jornais de Lisboa e do Porto eram uma excepção. Hoje são os que perdem mais leitores e anunciantes, e a maioria está a despedir jornalistas à velocidade que perdem tiragem e receita publicitária. O MIRANTE convidou para estar presente o advogado João de Castro Baptista, que durante sete anos protagonizou em tribunal uma luta do jornalismo contra a agressão dos habilidosos que se servem da política e dos políticos amigos, e ainda autarcas, empresários e representantes de instituições de proximidade.