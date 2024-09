Mário Cravo e Jorge Tavares Mário Cravo e Jorge Tavares partilhe no Facebook Mário Cravo é um homem da cultura e do ensino. Natural do Sardoal, confessa-se um apaixonado pela vida e gosta de falar com o coração. Jorge Tavares é director do Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita, no Cartaxo, há quase duas décadas.

Mário Cravo é um homem da cultura e do ensino. Natural do Sardoal, confessa-se um apaixonado pela vida e gosta de falar com o coração. É um homem de emoções e a sua filha Mariana é o seu grande amor. A perda da mulher Patrícia deixou-o “sem chão”, mas agarrou-se à música e à actividade associativa para conseguir lidar com a dor. Homem de muitas histórias de vida e pessoa respeitada na terra, dá aulas há mais de quatro décadas em Abrantes. Dedica-se a dar aulas de piano, guitarra e acordeão e já perdeu conta ao número de alunos que ensinou a tocar. Mário Cravo já actuou em muitos palcos ao longo da carreira, mas aquele que mais lhe enche as medidas é o do Centro Cultural Gil Vicente, no Sardoal.