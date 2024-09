Sérgio Conceição e Miguel Moreira Sérgio Conceição e Miguel Moreira partilhe no Facebook Sérgio Conceição é natural de Trancoso, São João dos Montes e é um homem que não tem medo de desafios e muito raramente alguma coisa o tira do sério. O chefe da equipa de Torres Novas da Roques Vale do Tejo, Miguel Moreira, é um homem simples que não trocava a cidade onde vive por outra do país.

Sérgio Conceição é natural de Trancoso, São João dos Montes e é um homem que não tem medo de desafios e muito raramente alguma coisa o tira do sério. O sócio-gerente da Habicuidados, de Alverca, diz que nunca o carinho e o amor foram tão importantes na sociedade como agora. Depois da crise financeira de 2008 apostou tudo no franchising de apoio domiciliário depois de ver que não existia essa resposta na zona. Diz que um empresário tem de saber arriscar e sair da sua zona de conforto. Não dorme com a empresa e tenta sempre que os desafios diários sejam ultrapassados na hora de expediente. A solidão dos mais velhos entristece-o e preocupa-o, lamentando que no país mais de 80% das pensões não permitam aos mais velhos ter capacidade financeira para pagar cuidados domiciliários dignos.