Fernando Carreira e Joaquim Pinto

Fernando Carreira é empresário, dono de uma oficina de automóveis, negócio que vive cada vez mais dificuldades de recrutamento. Iniciou-se na mecânica por causa de um castigo que o pai lhe aplicou, por ter reprovado na escola, e hoje é o proprietário da oficina Auto Carreira, em São Pedro, Santarém, um estabelecimento onde todos os clientes são tratados por tu e com proximidade familiar. É muito raro Fernando Carreira recusar um serviço e está sempre pronto para acudir os seus clientes mais fiéis nas horas de aperto. Fernando Carreira domina o seu ofício mas é a administrar a empresa que tem uma das suas maiores dificuldades já que é difícil lidar com alguns clientes que mandam arranjar as viaturas e depois não aparecem para pagar o serviço.

As pessoas que fazem a diferença deixam uma marca na comunidade onde vivem e Joaquim Pinto é, sem dúvida, uma delas. Tem mais de oito décadas de vida e continua a trabalhar com a mesma vontade e motivação de sempre. O proprietário da Agência Funerária Pinto&Rosário, que ajudou a fundar em 1979, em Rio Maior, sua terra natal, tem uma vida que dava um livro e muitas experiências que lhe enriqueceram o percurso, nomeadamente nos anos em que trabalhou como moleiro, funcionário público ou vendedor de produtos veterinários. É um homem de emoções, de carácter, intuitivo e que não se arrepende de todas as escolhas que fez. Joaquim Pinto está de bem com a vida e vai continuar a lidar com que se cruza consigo com a simpatia que o caracteriza.