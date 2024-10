Inês Barroso e Fernando Guedes da Silva

Inês Barroso sempre gostou de desporto e em criança, quando morava em Ponte de Sor, jogava futebol com os rapazes porque não havia equipas femininas. Fernando Guedes da Silva é um quadro superior da empresa VASP que distribuiu O MIRANTE há quase 37 anos, tantos quantos vamos comemorar no próximo dia 16 de Novembro.

Inês Barroso sempre gostou de desporto e em criança, quando morava em Ponte de Sor, jogava futebol com os rapazes porque não havia equipas femininas. Quando se mudou para o Entroncamento começou a jogar basquetebol. Primeiro no Desporto Escolar e a seguir como atleta federada, na Chamusca e em Santarém. Depois da licenciatura em desporto praticou outras modalidades até voltar ao basquetebol onde tirou todos os níveis de treinadora, mantendo a ligação à modalidade até ir para a Câmara de Santarém como vereadora. Nas últimas eleições foi eleita deputada do PSD na Assembleia da República mas entretanto a doença complicou o seu trabalho. Está em tratamento e diz-se confiante para combater a adversidade. Esta última página de honra é para lhes fazermos companhia, ou seja, para ficarmos do seu lado enquanto a luta continua e o vento vai de feição.

Fernando Guedes da Silva é um quadro superior da empresa VASP que distribuiu O MIRANTE há quase 37 anos, tantos quantos vamos comemorar no próximo dia 16 de Novembro. A presença do jornal nas bancas foi sempre tão prioritária como a política de assinaturas que O MIRANTE sempre desenvolveu ao longo da sua existência. Estamos neste momento a aumentar a presença em mais postos de venda. Tantos anos depois é com Fernando Guedes da Silva que voltamos a falar de trabalho e de estratégias. Esta última página de honra que lhe dedicamos nesta edição é já um convite para o termos nas nossas próximas iniciativas de Dezembro do Galardão Empresa do Ano, e em Fevereiro de 2025 na entrega dos prémios Personalidade do Ano.