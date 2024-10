Nuno Garcia Lopes e Andreia Silva

Nuno Garcia Lopes é um homem da cultura e faz da comunicação o seu dia-a-dia. Gosta de estar em contacto com as pessoas e é um conversador nato. É técnico de comunicação da Câmara de Tomar há mais de duas décadas e na cidade nabantina poucas são as pessoas que não o conhecem. Está presente em quase todas as cerimónias públicas no concelho e muitas vezes é responsável por apresentá-las. A grande paixão de Nuno Garcia Lopes é a escrita, sobretudo a poesia, mas o jornalismo, a rádio e a fotografia também têm um lugar marcante na sua vida. Recentemente lançou um novo livro, “Corações de musgo”, mas em carteira tem vários outros. Nuno Garcia Lopes diz que gostava de terminar a sua carreira profissional na biblioteca municipal da cidade, porque é ali, junto dos livros e das pessoas, que se sente bem.

Andreia Silva é uma mulher que considera que a experiência nos ajuda a crescer enquanto pessoas. É notária em Abrantes e trabalhou dois anos em Alverca do Ribatejo, no concelho de Vila Franca de Xira. Diz que as gentes de Abrantes são simpáticas e que existe uma grande proximidade entre a comunidade. Desde muito cedo que queria ser notária e conseguiu seguir a sua profissão de sonho. Para Andreia Silva a família é o mais importante da sua vida e um porto de abrigo, em especial a mãe. Detesta cozinhar, adora ir ao Estádio da Luz ver o Benfica a jogar e faz desse momento uma forma de descomprimir do stress do dia-a-dia. É uma mulher que nos tempos livres gosta de ficar em casa ou a conviver com as amigas e não é fã de cinema. A pontualidade é um dos valores que mais preza e não se considera uma pessoa materialista nem ambiciosa. Andar de balão de ar quente é um dos seus sonhos.