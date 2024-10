Paulo Lambéria e Nuno Clemente Paulo Lambéria e Nuno Clemente partilhe no Facebook No Cartaxo há uma loja tradicional com quase um século e que faz parte da vida de Paulo Lambéria desde sempre. Presidir uma associação que apoia mais de 500 famílias no concelho de Ourém é uma missão de vida que Nuno Clemente abraça com muita dedicação.

No Cartaxo há uma loja tradicional com quase um século e que faz parte da vida de Paulo Lambéria desde sempre. O proprietário da Casa Brincheiro, situada na Rua Batalhoz, a artéria mais tradicional do Cartaxo, não gostava de passar a infância a ajudar os pais na loja, mas hoje reconhece que esses tempos ajudaram a formar-lhe o carácter. Na sua loja vende tecidos, calças de tecido, retrosaria, linhas, botões e muitas outras coisas. O negócio está de boa saúde, mas o empresário lamenta que o comércio tradicional no Cartaxo esteja a morrer há muitos anos. Considera-se um homem de família e por isso partilha que o momento mais difícil da sua vida foi a morte da sua mãe. Por outro lado, os mais marcantes e felizes foram o seu casamento e o nascimento dos filhos.