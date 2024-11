Luís Nuno e Luís Vilela

Luís Nuno é um dos mais reputados cardiologistas de Vila Franca de Xira depois de três décadas de serviço no hospital da cidade. Diz que a falta de médicos é um problema grave causado por uma “gestão à moda do merceeiro” que não acautelou o futuro. Não gosta de estar parado por entender que parar é morrer. É por isso que ainda hoje dá consultas e não lhe falta procura. Ouvir música, ler e estar com a família são as suas maiores paixões, tal como a medicina, uma vocação que surgiu por influência do avô e do bisavô. Para Luís Nuno, a cardiologia é das especialidades mais nobres da medicina porque, defende, o coração manda em tudo. O clínico sublinha que os maus-tratos destroem mais o coração do que o amor ou o trabalho, e que a má alimentação, tabaco, álcool, stress e o sedentarismo são terríveis para a saúde do coração.