Última Página de Honra

Um dos primeiros aniversários de O MIRANTE teve direito a almoço na Taberna do Areal, na Chamusca, com alguns convidados, entre eles o jornalista do Expresso, Orlando Raimundo, que aceitou fazer uma conferência sobre jornalismo local. Orlando Raimundo é o último da mesa ao fundo, seguindo-se Miguel Relvas, José Eduardo Marçal, o representante do instituto da comunicação social, Joaquim Emídio e José Morais, o dono da gráfica Mirandela. Na outra foto o director de O MIRANTE cumprimenta um dos convidados, Carlos Amaral Netto (que está acompanhado do seu filho Carlos tapado na foto), o último presidente da Assembleia Nacional, hoje Assembleia da República, em funções quando se deu a revolução do 25 de Abril de 1974. Na foto podem ver-se ainda Hermínio Martinho e o seu filho Tiago. Para não ficarmos muito longe dos tempos de hoje recuperamos uma foto de um outro aniversário com o jornalista João Calhaz, o mais antigo da redacção de O MIRANTE, em funções como chefe de redacção, e o antigo presidente da Câmara da Chamusca, Sérgio Carrinho, que foi o autarca que até hoje mais compareceu a iniciativas ligadas ao aniversário do jornal.