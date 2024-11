Santarém é uma cidade que está a começar a ficar na moda e prova disso foi a afluência que teve a reinauguração da Loja das Tradições, num novo espaço no centro histórico da capital do Gótico. A empresa de Nuno Graça, que esteve durante vários anos no Largo do Seminário, mudou-se para o Largo Visconde Serra do Pilar no sábado, 17 de Novembro, e a reabertura contou com a presença de várias centenas de pessoas ao longo de todo o dia. Dedicamos a Última Página de Honra à Loja das Tradições, mas sobretudo às pessoas de Santarém que provaram que quando existe qualidade e dinâmica os centros históricos não tem que morrer obrigatoriamente com o cair da noite.