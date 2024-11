Eduarda Oliveira e Filipa Bicho Eduarda Oliveira e Filipa Bicho partilhe no Facebook Eduarda Oliveira nasceu a 26 de Novembro de 1976 em Angola e veio com os pais para Portugal em 1990 porque a avó paterna era de cá. São poucas as pessoas que ficam indiferentes à energia e boa-disposição de Filipa Bicho, a proprietária da óptica Eyes For You, em Santarém.

Eduarda Oliveira nasceu a 26 de Novembro de 1976 em Angola e veio com os pais para Portugal em 1990 porque a avó paterna era de cá. Reside em Alverca e é directora financeira do Teatro-Estúdio Ildefonso Valério e do Cegada Grupo de Teatro. Teve vários empregos e chegou ao Cegada como actriz. Acabaram por gostar tanto dela que a convidaram a ficar permitindo-lhe ir subindo até chegar a directora financeira, uma tarefa que desempenha há alguns anos e que impõe um horário exigente. Eduarda Oliveira é uma mulher de bem com a vida que quase sempre tem um sorriso no rosto ou uma mensagem bonita para partilhar. A directora financeira acredita que uma gestão partilhada entre homens e mulheres é a chave para uma gestão mais forte.