Inês Alves e Delfim Baptista

Se há duas décadas dissessem a Inês Alves que viria a ser um dos rostos da Adega Cooperativa do Cartaxo, nem ela acreditaria. O certo é que muita coisa mudou desde os tempos em que passava todos os dias em frente ao edifício da Adega para ir para a escola. Formada em Marketing e Publicidade, Inês Alves é hoje uma das responsáveis pelo crescimento, credibilidade e notoriedade da Adega do Cartaxo e pelo desenvolvimento de todas as suas marcas. Afirma que trabalhar na área do marketing, sobretudo, na área dos vinhos é apaixonante e um desafio constante. Para Inês Alves o sucesso da Adega Cooperativa do Cartaxo a muito se deve à confiança que transmite ao consumidor e também às várias dezenas de funcionários que trabalham todos os dias para garantir a qualidade dos produtos.