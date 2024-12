O MIRANTE realiza desde há mais de duas décadas duas iniciativas que marcam o calendário da região: O Galardão Empresa do Ano, cuja 23ª edição acabou de realizar-se, e os Prémios Personalidade do Ano que em final de Fevereiro de 2025 vão acontecer pela 21ª vez. Ao contrário de outros tempos, as autoridades concelhias e regionais já não aparecem com dantes, em que por tradição eram todos convidados, tinham obrigação de não faltarem, e por direito próprio ocupavam os primeiros lugares dos auditórios e tinham direito a serem referidos e saudados em todos os discursos. O mundo mudou, hoje há menos reverências e mais respeito pelo trabalho das autoridades mas sem os salamaleques de antigamente. A prova de que o mundo mudou, mas o respeito pelas instituições e pelo trabalho dos seus dirigentes continua, foi a presença na última edição do Galardão Empresa do Ano do Comandante Distrital da PSP Superintendente Luís Serafim e de Marta Miguel Subintendente da mesma instituição. Dedicamos-lhe a última página de honra, deixamos já o convite para as Personalidades do Ano e a promessa de que vamos chamá-los para a entrega de um prémio.